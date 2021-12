Anwohner stellen provisorische Straßenschilder auf

An allen elf Kreuzungspunkten im Baugebiet Am Steintor/Petersheide haben Anwohner selbst gemalte Straßenschilder aufgestellt, damit Freunde, Verwandte, Zustelldienste und Notärzte sie schneller finden.

Die provisorischen Baustraßen im Baugebiet am Petersdamm in Wolbeck werden wohl erst 2023 zu vollwertigen Straßen ausgebaut. „Wir wollen zügig vorangehen, aber es stehen noch einige Baustellen an“, berichtet Ansgar Pohlmann für das Bauunternehmen Gründker. Bevor nicht alle Häuser auf ihren Baufeldern errichtet wurden, sei es wenig sinnvoll, bereits mit der so genannten Enderschließung zu beginnen. „Das wird sonst alles wieder kaputt gefahren.“

Solange wollen die Mitglieder der Wohngemeinschaft „Wohnen an den Eichen“ nicht warten und haben am Freitagnachmittag selbst gemalte Straßenschilder aufgestellt. Die Firma Gründker hat ihnen dafür Holzpfähle zur Verfügung gestellt. Eigentlich sollte die Aktion bei einem großen Nachbarschaftsfest über die Bühne gehen. Das Fest musste allerdings aufgrund der aktuellen Corona-Situation auf das kommende Frühjahr verschoben werden.

„Wir haben vor einiger Zeit einen Notarzt beobachtet, der offenbar die Orientierung verloren hatte – er ist ausgestiegen und hat bei uns angeklingelt“, berichtet Anwohner Heijo Hewel. Die Straßen auf dem ehemaligen Lancier-Gelände haben die Namen jüdischer Familien aus Wolbeck erhalten.