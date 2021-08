Bergfest mit Götz Alsmann

Bergfest: Mit zwei Konzerten von Götz Alsmann und Band am Sonntagnachmittag und am Sonntagabend gingen die Kulturwiesen in die Halbzeitpause. Neun Shows an sieben Tagen lockten nach Veranstalterangaben über 4100 Gäste auf das Festivalgelände vor den Toren Wolbecks.

„Die Kulturwiesen treffen mit Programm, Ambiente und Umsetzung genau in dieses Herz der Zusammenführung von Gästen auf der Bühne und derjenigen, welche in dem von Mutter Natur eingerichteten ‚Saal‘ einen Sitzplatz eingenommen hatten“, schreiben die Organisatoren.

Dass an der einen oder anderen Stelle die hofeigenen Tiere mehr oder minder treffliche Kommentare abgaben, unterstrich einmal mehr die Einzigartigkeit der Kulturwiesen. „Nun freuen wir uns auf die kommenden Shows an den nächsten beiden Wochenenden.“

Eröffnen wird sie am heutigen Freitagabend um 20 Uhr Lisa Feller mit ihrem aktuellen Programm „Ich komm jetzt öfter“. Passender könne in diesem Fall „frau“ es gar nicht beschreiben, denn dieser Satz sei mit Abstand die häufigste Botschaft des Publikums und der Bühnengäste an die Organisationsverantwortlichen gewesen, heißt es weiter. Gelegenheit dazu bietet sich, denn unter www.kulturwiesen.de seien noch Karten für die zweite Halbzeit und fast alle Konzerte und Shows zu bekommen.

Jede Menge Musik, Kabarett und Comedy stehe für alle Freundinnen und Freunde des unbeschwerten Kulturgenusses bereit, und so wird das diesjährige Motto weiterhin seiner ureigenen Bedeutung gerecht: „Kann losgehen!“, klingt laut Organisatoren einfach, „ist es auch“.