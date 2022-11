Biografische Lesung zu Rosa Luxemburg

Lesung mit professioneller Besetzung: Im Awo-Themenkreis am Donnerstag (1. Dezember) lesen die Schauspielerin Gabriele Brüning und Regisseur Manfred Kerklau Briefe von Rosa Luxemburg vor, die sie aus der Haftanstalt an ihre Freundin geschrieben hat.

Rosa Luxemburgs eher unbekannten Seiten nehmen sich Schauspielerin Gabriele Brüning und Regisseur Manfred Kerklau in einer Lesung im Themenkreis der Awo Wolbeck an. Sie findet am Donnerstag (1. Dezember) statt.

„Rosa Luxemburg war eine grandiose Rednerin, Ruhestörerin, zierliche Person, niederträchtig Ermordete, Gefängnispoetin, Vogelfreundin und Botanikerin“, heißt es in der Ankündigung. Ihre Revolutionstheorie, ihr Freiheitsbegriff und ihr unbedingter Internationalismus, ihr Kampf gegen Militarismus und ihr Eintreten für Gewaltlosigkeit ließen sie zur Ikone der 1968er-Bewegung werden. „Auch in den schwierigsten historischen Umständen zeigte Rosa Luxemburg ein kompromissloses Festhalten an dem Gedanken der Demokratie.“

Die Lesung konzentriert sich auf eine weniger bekannte Seite Rosa Luxemburgs – die Naturliebhaberin. Ihre Briefe aus dem Gefängnis zeigen eine tief empfindende Frau, ihre Liebe zum Leben: das Entstehen, das Vergehen, das jede Pflanze, jedes Tier erfüllt.

Umgeben von Faksimiles der von Rosa Luxemburg seit 1913 gesammelten und gepressten Pflanzen, lesen die Schauspielerin Gabriele Brüning und der Regisseur Manfred Kerklau in einer biografischen Lesung aus den Briefen, die in der Haftanstalt Wronke von Rosa Luxemburg an ihre Freundin Sophie Liebknecht geschrieben wurden.

Mit freundlicher Unterstützung des Stadttheaters Münster und des Projektes „Macht Theater hier“ ist es dem Themenkreis gelungen, diese Lesung mit professioneller Besetzung nach Wolbeck zum Themenkreis zu holen.

Der Vortrag beginnt mit Kaffee und Kuchen um 15 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte Wolbeck, Neustraße 2. Einschließlich Kaffeegedeck betragen die Kosten acht Euro. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.