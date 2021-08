Blues, Swing und Bauernulk

Den Machern der Kulturwiesen lag es am Herzen, den Opfern der Flutkatastrophe zu helfen. Kurzerhand ging am Donnerstagabend das Benefizkonzert „lass uns helfen!“ über die Bühne. Der Erlös fließt komplett in den Wiederaufbau einer Brücke in Iversheim bei Bad Münstereifel, die zerstört wurde. „Wir sind total überwältigt. Es gab eine breite Unterstützung von vielen Seiten“, zieht Thomas Deipenbrock ein positives Resümee und fügt glücklich an, es sei mindestens eine fünfstellige Summe erzielt worden.

