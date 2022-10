Brücke ist noch nicht freigegeben

Lange stand sie alleine in der Landschaft: Die Brücke über den Piepenbach. Nun wurde der Bachverlauf im Sommer renaturiert, ein Park drum herum angelegt. Doch da noch Restarbeiten anstehen, ist die Brücke offiziell noch nicht freigegeben. Das scheint viele Wolbecker nicht zu interessieren.

Es kommt nicht selten vor, dass das Internet sich selbst widerspricht und auch von der Wirklichkeit eingeholt wird. Ein gutes Beispiel dafür kann aktuell in Wolbeck beobachtet werden: Klickt man auf die Kartenansicht (ohne Satellitenbilder) des Online-Kartendienstes Google-Maps, dann sieht man unterhalb der Straße Am Borggarten einen wie mit dem Lineal gezogenen hellblauen Strich: den Piepenbach. Wechselt man nun in die Satellitenbilder-Ansicht, wird aus der schnurgeraden Linie ein wildes Geschlängel. Die Satelliten-Kameras, sie waren wohl echt schnell.

Der Piepenbach wurde in den vergangenen Wochen und Monaten renaturiert. Nachdem die neue Brücke über den Piepenbach schon vor über zwei Jahren fertiggestellt wurde und die Bauarbeiten im Frühjahr sich zunächst wegen fehlender Förderanträge und matschiger Untergründe verzögerten, konnte das Gros der Arbeiten im Spätsommer abgeschlossen werden, teilt eine Sprecherin der Stadt Münster nun auf Anfrage mit. Bis auf „Restarbeiten“ sei die Renaturierung des Piepenbachs abgeschlossen.

Bepflanzung in den nächsten Monaten

Komplett fertig ist das Areal derweil noch nicht. Wer über das neue Wegenetz schlendert, sieht rechts und links zwar schon frisch eingesäte Rasensamen. Doch noch fehlt einiges an Flora: „In den nächsten Monaten soll der Piepenbach bereichsweise mit standortgerechten Gehölzen wie Eichen, Hainbuchen, Eschen und Weiden bepflanzt werden, um eine Beschattung des Gewässers zu gewährleisten“, teilt die Stadtsprecherin mit.

Noch im Oktober werde zudem der große Erdhügel mit Aushubboden, der sich aktuell südlich des neu gestalteten Piepenbachs mehrere Meter in die Höhe reckt, abgefahren. Danach werden auch die Baustraßen zurückgebaut.

Der Erdhügel wird noch im Oktober abgefahren. Foto: Joel Hunold

Zumindest offiziell ist auch nach wie vor die Brücke über den Bach gesperrt beziehungsweise „noch nicht freigegeben“, betont die Sprecherin. Nachdem sie monatelang wie ein Kunstwerk alleine in der Gegend herumstand, sind seit dem Sommer endlich die Rampen auf beiden Seiten gebaut worden. Und auch wenn die Brücke offiziell noch nicht überquert werden darf, nutzen sie schon viele Wolbecker, um auf die andere Seite zu kommen. Die Absperrgitter an der Brücke sind wie selbstverständlich zur Seite geräumt, ebenso einige Meter davor die Absperrgitter an den neuen Wegen.

Im Dezember soll nach Abschluss aller Restarbeiten die endgültige Bauabnahme des renaturierten Bereichs erfolgen.

Die Brücke über den Piepenbach ist offiziell noch nicht eröffnet, wird aber schon rege genutzt. Foto: Joel Hunold

Hochwasserschutz

Am Wasserstand ändert sich nach Angaben der Stadtsprecherin durch die Renaturierung allerdings nichts. Der Wasserstand des Piepenbachs unterliegt allgemein großen Schwankungen. Im Sommer war er in der niederschlagsarmen Zeit zeitweise trockengefallen, so die Stadtsprecherin. Doch „im Hochwasserfall kann durch die großzügige Sekundäraue jedoch deutlich mehr Wasser aufgenommen werden“. Die Baukosten für die Renaturierung des Piepenbachs betragen rund 370.000 Euro.