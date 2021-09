Buckelpiste wird saniert

Radweg an der Alverskirchener Straße

Münster-Wolbeck

Wer in den vergangenen Wochen die Kulturwiesen vor den Toren Wolbecks besucht hat, kennt das Problem: Der Radweg nach Alverskirchen ist in einem schlimmen Zustand. Doch es tut sich was: Die CDU Wolbeck hat erfahren, das Demnächst die Fahrbahndecke erneuert wird.

Von Markus Lütkemeyer