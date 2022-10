Bürgerinitiativen machen Druck

So wenig Verkehr ist selten auf der engen Münsterstraße: Auch die CDU könnte sich einen Verkehrsversuch vorstellen. In zukünftigen Gesprächen würde sie das Thema Eschstraße gerne ergebnisoffen ausklammern – anstatt die Planungen schon jetzt endgültig zu begraben.

Mehr Aufenthaltsqualität für den Wolbecker Ortskern – das wünschen sich viele Menschen im Stadtteil. In den vergangenen Monaten ist der Druck auf die Politik und die Stadtverwaltung gestiegen, etwas zu unternehmen – und zwar trotz der verfahrenen Situation rund um den Anschluss der Eschstraße an die Umgehungsstraße.

Wie berichtet, hatte es dazu bereits eine Gesprächsrunde mit der SPD gegeben – nun war der Ortskern auch Thema einer mitgliederoffenen CDU-Vorstandssitzung. Als Gesprächspartner hatte die CDU die Gründungsmitglieder der Initiative „Wolbeck jetzt!“, Tanja Brandenfels und Reinhard Schulte, eingeladen. „Einig war man sich dahingehend, dass es bereits jetzt, auch ohne den Ausbau und die Anbindung der Eschstraße an die Umgehungsstraße möglich sein müsste, verkehrsberuhigende Maßnahmen im Ortskern zu ergreifen und zu realisieren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Verkehrsversuche in Wolbeck

Gemeinsamer Nenner bei bislang allen Gesprächen waren die Möglichkeit von Verkehrsversuchen in Wolbeck. Auch die CDU kann sich jetzt vorstellen, wenigstens versuchsweise verkehrsberuhigende Maßnahmen zu testen, bevor ein Ausbau und die Anbindung der Eschstraße an die Umgehungsstraße realisiert werde. Auch das zunächst probeweise Aufstellen sogenannter Freiburger Kegel oder anderer der Verlangsamung dienender Hindernisse sei in seiner Wirkung zu prüfen, schreibt die CDU.

Doch wie weit sollen die verkehrsberuhigenden Maßnahmen gehen? Die CDU betont, dass die Geschäfte, medizinischen Praxen sowie die Gastronomie auch zukünftig mit Fahrzeugen erreichbar bleiben sollten. Eine Umwidmung des Ortskerns zu einer Fußgängerzone könnte die Kauflaune beeinträchtigen, älteren und gesundheitlich beeinträchtigten Menschen das Erreichen von Arzt- und Physiotherapiepraxen erschweren.

Von einer kompletten Sperrung des Ortskern hält Horst-Karl Beitelhoff, Mitglied der Bezirksvertretung Südost, auch insofern nichts, als „dass Wolbeck geteilt würde“. Das sei für die weitere Entwicklung des wachsenden Stadtteils, die Identifizierung der Bürger und Bürgerinnen mit ihrem Ort sowie die Gewerbeentwicklung nachteilig.

CDU mahnt Kompromissbereitschaft an

Die CDU mahnt Kompromissbereitschaft an: „Wenn wir einige der Vorschläge, die in dem Entwicklungskonzept Wolbeck enthalten sind, das unter reger Bürgerbeteiligung zustande gekommen ist und im Jahr 2012 von den politischen Gremien der Stadt beschlossen wurde, zeitnah realisieren wollen, müssen wir uns vom politischen Meinungsstreit verabschieden. Ohne Scheuklappen sollten wir gemeinsam überlegen, was zu tun ist“, so Petra Hensel-Stolz, Vorsitzende der Ortsunion.

Deswegen wolle man den Zankapfel Eschstraße in zukünftigen Gesprächen zunächst ausklammern: Alle Teilnehmer des Gesprächs seien sich einig gewesen, die Frage der Esch-Anbindung zunächst außen vorzulassen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Die CDU Wolbeck plädiert dafür, die Anbindung und den Ausbau der Eschstraße „nicht jetzt und ohne Not abschließend zu entscheiden“, sondern erst, wenn alle anderen Maßnahmen, die getroffen werden können, ausgeschöpft seien. Dieses Statement ist als Reaktion auf die Ankündigung der SPD zu verstehen, die Planungen stoppen zu wollen.

Rückblick: Quer durch die Bank hatten die Parteien bereits im Frühjahr Vorschläge gemacht, wie sich die Situation im Ortskern für alle, die zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren, verbessern ließ. Die Stadtverwaltung hat alle Vorschläge mit Verweis auf rechtliche Vorgaben ablehnen müssen.

Nun appelliert die CDU noch einmal an die Stadtverwaltung: Sie soll mithelfen, Maßnahmen zu identifizieren, die schnell umsetzbar sind und Abhilfe beim Verkehrschaos schaffen.