BV lehnt neue Schulhofsatzung ab

In der Bezirksvertretung Südost ist die neue Schulhofsatzung durchgefallen. Schließt sich der Rat der Stadt Münster an, bleiben Schulhöfe am Sonntag (vorerst) für die Öffentlichkeit geschlossen.

Die Stimmung kippt: Eine Neufassung der Schulhofsatzung wurde am Dienstagabend auch von der Bezirksvertretung Südost mehrheitlich abgelehnt. Zuvor hatte bereits der Ausschuss für Schule und Weiterbildung seine Zustimmung verweigert.

Die Vorlage wurde damals von CDU und Grünen eingebracht. Es ging darum, Schulhöfe auch an Sonn- und Feiertagen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. „Aber aufgrund der vielen Eingaben von Nachbarn, die an Schulen wohnen, ist es uns wichtig, unsere Meinung zu ändern“, so Horst Karl Beitelhoff von der CDU. In den Außenstadtteilen sei das Angebot an Spielflächen außerhalb der Schulhöfe bereits ausreichend. Er nannte das Beispiel Wolbeck-Nord: „In unmittelbarer Entfernung zur neuen Grundschule ist das größte Spielparadies in ganz Münster, mit Pumptrackbahn und vielen Geräten für Jung und Alt.“

Grüne und SPD stimmten ebenfalls gegen die neue Satzung – wohl mit Blick auf eine grundlegende Überarbeitung der außerschulischen Nutzung von Schulhöfen, wie sie im Schulausschuss beantragt wurde.