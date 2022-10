CDU will adaptive Beleuchtung zwischen Recyclinghof und Angelbrücke

Die Strecke zwischen dem Recyclinghof an der Eschstraße in Wolbeck und der Angelbrücke ist bei Radfahrern sehr beliebt. Die CDU würde sie deswegen gerne mit Laternen ausstatten. Doch es gibt Probleme mit dem Artenschutz.

In Wolbeck wurde bereits 2016 am Petersdamm eine neue „intelligente“ Straßenbeleuchtung getestet. Die Straßenlaternen gehen nur dann in Betrieb, wenn der Weg auch tatsächlich von Fußgängern oder Radfahrern benutzt wird. Das Prinzip hat mittlerweile stadtweit Schule gemacht – unter anderem an der Kanalpromenade in Hiltrup. In Wolbeck wartet die CDU vergeblich auf Nachschub.