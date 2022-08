Sich zur Begrüßung die Hand zu reichen, das kann für Clowns schwierig werden. Besonders, wenn die beiden ihre besonderen Persönlichkeiten ausleben. Clownhaft ausgespielt haben das am Donnerstag im Themenkreis der Awo Wolbeck „Bella“ und „Donna“, verkörpert von Annegret Kamara und Marie-Luise Brakowsky.

Weil da vom bemützten Kopf bis zum Clownsschuh gute Sicht vonnöten ist, war der Themenkreis in den Saal des Pfarrheims von St. Nikolaus umgezogen. Es hat sich gelohnt. Die beiden Schauspielerinnen erklärten auf Bitten von Marlene Benter-Camen ihren Werdegang und das Wichtige am Spiel: „Clown-Arbeit ist Körper-Arbeit“, brachte es Kamara auf den Punkt. Text kann hinzukommen, muss er aber nicht, erklärte Brakowsky, ehemalige Lehrerin mit Literatur-Schwerpunkt. Beide haben entsprechende Ausbildungen absolviert, unter anderem an der Clown-Schule TuT in Hannover.

Wie sie denn proben würden, fragte der Besucher Hans Rath? Nicht mit Spiegeln, selten mit Video. Vielmehr übe man mit anderen – und reihum werde dann Feedback gegeben.