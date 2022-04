Die 12. Comedy-Show im Friedenskrug findet am Samstagabend statt. Mit von der Partie sind Sertac Mutlu und Jamie Wirtzbicki aus Köln sowie Bastian Block aus Hamburg.

Am Samstag (9. April) gibt es in Gremmendorf/Angelmodde wieder einen Comedy-Abend mit verschiedenen Künstlern. Zu Gast bei der 12. Comedy-Show im Friedenskrug sind diesmal Sertac Mutlu und Jamie Wirtzbicki aus Köln sowie Bastian Block aus Hamburg.

„Wir haben wieder klasse Spaßmacher mit dabei“, so Thomas Leugner, Betreiber des Friedenskrugs. Jamie Wierzbicki und Sertac Mutlu sind regelmäßig zu Gast in bekannten Comedy-Formaten wie dem „Quatsch Comedy Club“ und „Nightwash“. Bastian Block ist Comedian und Moderator diverser Comedy-Shows in der Hansestadt. Moderiert wird der Abend von Oliver Thom.

Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro vor Ort im Restaurant Friedenskrug, Zum Erlenbusch 16, und online bei Eventim. An der Abendkasse kosten die Karten 19 Euro.