Swingin’ Affairs tritt für den ÖWK auf

Es wurde nicht zu viel versprochen, denn die münsterische Bigband hatte Jazz, Soul und Funk im Gepäck und mit ihnen die beiden hervorragenden Sängerinnen Rosa Latour und Christiane Brambrink. Klassiker von Komponisten und Sängern wie Duke Ellington, Herbie Hancock, Count Basie oder Frank Sinatra fanden ein besonderes Gehör.

Gute Laune hatten die Zuhörer in der Aula des Bildungszen­trums Gartenbau und Landwirtschaft am Sonntagnachmittag dank der hochkarätig besetzten Swingin’ Affairs, die der Ökumenische Eine-Welt-Kreis St. Nikolaus Wolbeck (ÖWK) für sich gewinnen konnte.

„Es ist das dritte Mal, das wir eine hochkarätig besetzte Band gewinnen konnten“, bedankte sich der Vorsitzende Christoph Roer in der vollbesetzten Aula für die Unterstützung des ÖWK. Der Reinerlös des Konzertes und der Kuchentheke ist zur Unterstützung der Berufsschule St. Josef und des Gesundheitszentrums in Kolwezi, einer ländlichen Gemeinde im südöstlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo, bestimmt. Dank der Sachspenden ist das Gesundheitszentrum mittlerweile gut ausgestattet. „Derzeit ist ein Container unterwegs zum Kongo“, erwähnte Roer die bereits zahlreich erfolgten Transporte in das zentral-afrikanische Land.