Corona: Kita Angelstrolche jetzt ebenfalls geschlossen

„Aufgrund eines Coronafalles bleibt diese Kita vorübergehend geschlossen.“ Diese Nachricht hängt an der Tür der Kita „Angelstrolche“. Nach der Kita „Am Schulzentrum“ wurde in Wolbeck damit die zweite Tagesstätte innerhalb einer Woche aus Corona-Gründen außer Betrieb genommen. Genau wie die Eltern am Schulzentrum sind die Väter und Mütter der „Angelstrolche“ verunsichert.

„Das Krisenmanagement lässt Personal und Familien leider völlig im Strich“, beklagt ein Mitglied der Kindergruppe. Kinder und Erzieher befinden sich wegen des positiven Corona-Befunds einer Kita-Mitarbeiterin seit Montag quasi in einem Schwebezustand. Das Gesundheitsamt habe sich bei den Eltern nicht gemeldet, um über Quarantänemaßnahmen und weitere Schritte zu informieren, klagen die Eltern. Wenn man sich selbst um weitere Erkenntnisse bemühe, sei „nur schwer ein Ansprechpartner zu finden, um etwas über das weitere Vorgehen in Erfahrung zu bringen“.

Was soll man nun tun, fragen sich die Mitglieder der privaten Kitagruppe, in der 16 Jungen und Mädchen betreut werden. Auch auf Anfrage unserer Zeitung nahm das Gesundheitsamt am Mittwoch zum konkreten Fall keine Stellung. Generell, so hieß es jedoch auf Nachfrage, würden alle Kontaktpersonen eines Infizierten telefonisch kontaktiert. Dies könne bei der Vielzahl der Fälle im Moment leider einige Zeit dauern. Was offensichtlich bei den Angelstrolchen der Fall ist.

Sollte sich bei den Telefonaten herausstellen, dass man mit Kontaktpersonen ersten Grades spreche, würden diese offiziell unter Quarantäne gestellt. Man kann vermuten, dass dies Erzieherinnen und Kinder der „Angelstrolche“ treffen könnte. Eltern und Geschwister der Kita-Kinder gelten – sofern sie keine Symptome zeigen – nicht als Kontaktpersonen ersten Grades und stünden nicht unter Quarantäne.