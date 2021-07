Vorgesehen war ein Jahr in Uganda. Doch daraus wurde für die ehemalige Abiturientin Ida Rose nichts. Trotz abruptem Ende nahm die Münsteranerin zahlreiche interessante Eindrücke mit.

Eindrücke aus Uganda vermittelte im Kulturkreis Wolbeck am Donnerstag Ida Rose vor besonders interessiertem und informiertem Publikum im „Strandhof“: Mindestens drei der Gäste waren selbst in Ostafrika gewesen.

Frisch nach dem Abitur in Münster ging Rose aus dem münsterischen Mauritz nach Uganda: Als Freiwillige im Rahmen der Aktion „Weltwärts“, unterstützt von der Bundesregierung und dem Bistum Münster. Ein Jahr lang wollte sie, wie hunderte andere jedes Jahr, in einem Projekt helfen, von August 2019 bis August 2020.

Unterstützung in Schule und Kindergarten

Einige Bus-Stunden von der Hauptstadt Kampala entfernt unterstützten sie und ein Berliner Medizinstudent Kinder in einer Schule und einem Kindergarten in Obiya Palaro. Dort werde im Kindergarten auch unterrichtet, merkte sie an.

Sie unternahm einige Reisen – was ein Dutzend Stunden im Bus bedeutete. Das sei angesichts der großen Räume normal, sagt sie, und sie hätten viele interessante Gespräche geführt. Außerdem: „Religion und Gemeinde haben einen großen Stellenwert“, stellte sie in Obiya Palaro fest.

Ein wirklicher Austausch sei das nicht, meinte Rose; sie wünsche sich einen kulturellen Austausch mit Reisen in beide Richtungen, „auf Augenhöhe“.

Rückreise ist fest geplant

Corona setzte ein unerwartetes Ende. Im April 2020, sie hatten nicht viel von Corona gehört, kam eine Mitteilung, es könnte eine Abreise nötig werden. Zwei Stunden später wurde aus der Möglichkeit Gewissheit. 3500 Freiwillige wurden ausgeflogen. Uganda sei mit Impfungen schlecht versorgt, sagte die Studentin der Sozialen Arbeit. Sie will geimpft erneut nach Obiya Palaro reisen – nur wann, das ist unsicher.

