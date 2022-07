Dachstuhl-Brand in Wolbeck

Feuer mitten im Ortskern: In Wolbeck hat ein Teil eines Gebäudes im Ort gebrannt. Die Feuerwehr musste das Dach teilweise abdecken, um an Glutnester zu kommen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Größerer Einsatz der Feuerwehr am späten Mittwochnachmittag in Wolbeck. Mitten im Ortskern an der Neustraße stand ein Dachstuhl eines aktuell nicht bewohnten Gebäudes in Brand.

Rund 40 Wehrleute mit drei Löschzügen konnten ein Übergreifen der Flammen auf direkt angrenzenden Häuser verhindern. Das historische Haus wird aktuell renoviert, es fanden am Nachmittag Dachdeckerarbeiten statt. Ob dadurch der Brand ausgelöst wurde, ist noch unklar.

Ortskern gesperrt

Die Feuerwehr musste das Dach teilweise abdecken, um an die Glutnester zu kommen. Mehrere Trupps unter Atemschutz waren im Innenangriff und über zwei Drehleitern an der Brandbekämpfung beteiligt. Der Ortskern war gut eine Stunde für den Durchgangsverklehr gesperrt.