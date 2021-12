Ein Kunstkurs am Gymnasium Wolbeck hat zwei großformatige Kunstwerke für einen Gottesdienst im Paulus-Dom gestaltet. Das Bistum Münster bedankte sich jetzt bei den Schülerinnen und Schülern mit einem kleinen Geschenk.

So sieht die eine Seite des Kunstwerkes aus – es beschäftigt sich mit Münster. Auf der Rückseite dreht sich alles um Lateinamerika.

Mit Wandmalereien kämpfte man in Südafrikas Townships gegen das Apartheidsregime, und auch in Israel und Palästina finden sich viele politische Malereien. Ein anderes Beispiel ist Belfast. Auf Spanisch nennt man sie „Murales“ – in Lateinamerika haben sie seit den 1920er-Jahren einen besonderen Stellenwert. Wie würde wohl eine Wandmalerei für Münster aussehen?

Unter der Leitung von Jutta Everwin entstanden im Kunstkurs der Jahrgangsstufe Q2 am Gymnasium Wolbeck zwei großformatige Bilder für den Eröffnungsgottesdienst der diesjährigen Adveniat-Weihnachtsaktion im St.-Paulus-Dom Münster.

Die Schülerinnen und Schüler haben die Bilder nach dem Vorbild der Murales kreiert, die einmal das Stadtleben in Münster und einmal das Stadtleben in Mexiko darstellen. Beide Motive haben, wie es sich für ein Murales gehört, sozialkritische Dimensionen. „Wir sind richtig stolz auf diese Bilder, damit kann man sich sehen lassen“, findet die Schulleiterin Edith Verweyen-Hackmann.

Kehrt das Kunstwerk nach Wolbeck zurück?

Doch wie kam überhaupt ein städtisches Gymnasium zu der Ehre, Kunst für den Dom zu gestalten? „Die Idee ist im Kachelzimmer des Doms entstanden“, also an denkbar höchster Stelle, berichtet Pater Hans-Michael Hürter von der Fachstelle Weltkirche im Bistum Münster.

Regelmäßig besuchen Adveniat-Delegationen das Gymnasium Wolbeck und berichten über ihre Arbeit und die Situation ins Südamerika. „Adveniat ist an dieser Schule ein Begriff“, so Hürter. Die Wahl fiel daher leicht.

Für ihren Einsatz bedankte sich Pater Hürter bei den Schülerinnen und Schülern mit einem kleinen Geschenk – Geld für ein Pizzaessen. Aktuell stehen die beiden Wandbilder im Kreuzgang des Liudgerhauses. Womöglich kehren sie demnächst an das Gymnasium zurück und bekommen dort einen Ehrenplatz.