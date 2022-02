Das Gezeigte weckt bereits die Vorfreude

Gemeinsam mit seinem Adjutanten Thomas Wellpott (vorne,l.), Jugendhippenmajorin Rieke I. Westenberg und deren Adjutant, Falk Westenberg (r.), verteilte Hippenmajor Martin II. Graß (2.v.l.) beim gemeinsamen Auftakttraining aller Gruppen allerlei Süßes als Dankeschön an die Tänzerinnen der KG ZiBoMo.

Hippenmajor Martin II. Graß staunte Bauklötze: Innerhalb von nur zwei Stunden hatten die Tänzerinnen der KG ZiBoMo bei ihrem gemeinsamen Auftakttraining am Samstag in der Wolbecker Zweifachhalle eigens für ihn eine komplette Tanzsequenz eingeübt.

Der Nachwuchs präsentierte seinen Tanz perfekt anlässlich des jecken Besuchs, der mit großen Taschen kam: Voller Stolz strahlend verteilte das närrische Oberhaupt gemeinsam mit seinem Adjutanten Thomas Wellpott sowie Jugendhippenmajorin Rieke I. Westenberg und deren Adjutant, Falk Westenberg, allerhand Süßes an die 52 Tänzerinnen.

Elf neue Tänzerinnen

Elf von ihnen tanzten zum ersten Mal überhaupt. Die ZiBoMo drückte wegen der Corona-Pandemie während der Session auf die Pausentaste – der Lockdown galt auch für die Tanzgruppen, sodass sie jetzt in der sonst trainingsfreien Zeit nach der Session das Training wieder aufnahmen.

Die neuen Tanzsportbeauftragten im Vorstand der KG ZiBoMo, Sarah Breuer und ihre Stellvertreterin Jana Ebermann, zogen zufrieden Bilanz: Insgesamt sind aktuell 61 Tänzerinnen in der ­KG ZiBoMo aktiv. In der vergangenen Session waren es 56. Mit Corina Bragulla begrüßt die KG in dieser Session außerdem eine zusätzliche Trainerin, die ab sofort Anjela Schulz zur Seite steht.

Das am Wochenende Gezeigte weckte – nicht nur – beim Hippenmajor die Vorfreude auf die nächste Session, wenn die blau-gelben Tanzgruppen wieder zu den Höhepunkten im münsterschen Karneval zählen sollen.