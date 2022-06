Das karge, schöne Land der Kängurus

„Mit so einem Ansturm haben wir nicht gerechnet.“ So begrüßte Marlene Benter-Camen vor vollem Awo-Haus Dr. Gudrun Beckmann-Kircher. „Wir haben es sicher unserer Referentin zu verdanken.“

Tatsächlich hatte der Vortrag, der mit „Westaustralien“ überschrieben war, eine persönliche Note. Beckmann-Kirchers Tochter ist der Liebe wegen nach Australien ausgewandert und bietet nun Anlass, oft besucht zu werden.

Ausgangspunkt einer Reise im April mit dem Wohnmobil war die Farm, die die Eltern von drei Kindern betrieben. In einer eher kargen Landschaft, in der jedoch die große Schafherde ihr Auskommen hatte. „Nahezu leer und öde war die Landschaft“, so Beckmann-Kircher, die mit ihrem Mann die 12 600 Kilometer lange Coral Coast von Perth nach Exmouth befuhr. Menschen waren kaum zu sehen, bei drei Einwohnern pro Quadratkilometer nicht verwunderlich. Touristisch ist Westaustralien im Gegensatz zum Osten kaum erschlossen. Ellenlange leere Straßen, die wir so nicht kennen, können auch gefährlich werden, da die Monotonie zu Müdigkeitserscheinungen führen kann. Unfälle sind die Folge. „Viele überfahrene Kängurus, ich fand das merkwürdig, stehen einem die Tiere doch nahe“, so die Wolbeckerin.

Viele Nationalparks konnte das Ehepaar anfahren. Beeindruckend ist der Nambung National Park mit seinen „Pinnacles“, den steil über mannshoch aufragenden Sandsäulen oder der Kalbarii National Park, der von rotem Sandstein geprägt ist. Bekannt besonders für Foto-Enthusiasten ist das „Nature’s Window“, ein natürliches durch Erosion entstandenes Fenster.

Fazit: Alles in allem ein aufregendes Land für Naturliebhaber. Kulturliebhaber sind hingegen im Osten Australiens besser aufgehoben.