Das Kurhaus lebt in Bildern weiter

Der neue Kalender des Heimatvereins Wolbeck zeigt den Ort, wie er einmal war: Alte Postkarten lassen vergangene Zeiten wieder aufleben. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf bislang unveröffentlichten Motiven vom Kurhaus Lackmann.

Alfons Gernholt zeigt auf eine alte Schwarz-Weiß-Aufnahme. „Dort, hinter diesem Fenster war mein Jugendzimmer.“ Niemand kennt das Kurhaus heute besser als er, sein Vater war im Kurhaus Wolbeck als Gärtner und Bademeister angestellt. Als feststand, dass sich der neue Kalender des Heimatvereins Wolbeck um das ehemalige Kurhaus drehen sollte, war seine Expertise gefragt.

„Es ist jetzt übrigens der zehnte Kalender, den wir als Verein herausbringen“, berichtet Josef Leifert. Für den Heimatverein hat er einen großen Fundus aus alten Postkarten angelegt – mühsam zusammengesammelt aus dem Internet. Für den neuen Kalender sind noch Fotos aus dem Privatarchiv von Alfons Gernholt dazugekommen. Sein Vater hat zum Beispiel den Speisesaal und die Wandelhallen fotografiert – Aufnahmen, die so noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen waren.

Vor drei Jahren verschwand das Kurhaus

Jedes Bild ist eine Zeitmaschine: „Über meinem Zimmer war die Kapelle“, erklärt er anhand eines Fotos aus dem mondänen Garten des Kurhauses. Damals mussten Geistliche noch zwingend jeden Tag eine Messe halten. So kam es, dass es an manchen Tagen, wenn viele Pfarrer auf Kur waren, mehrere Messen hintereinander in der Kapelle abgehalten wurden. „Zu meinem Leidwesen! Ich war der Messdiener“, lacht Gernholt fröhlich.

Vor drei Jahren ist das Kurhaus der Abrissbirne zum Opfer gefallen. Der Heimatverein hofft, dass zumindest der Kurpark wieder aufgebaut wird und öffentlich zugänglich wird.

Der Kalender wird im Din-A3-Format angeboten und zum Preis von 19,90 Euro in Wolbeck verkauft. Anlaufstellen sind die Buchhandlung Buchfink, die Leseboutique Zumegen und der Kleine Bilderladen.