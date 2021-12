Das Puppentheater kommt per Whatsapp

Die Wolbeckerin Karin Weyer hat im Ruhestand ein neues Hobby angefangen – Puppentheater. Ihre ersten Gehversuche verschickt sie per Video an Kinder aus dem Freundeskreis und versüßt ihnen damit die Corona-Zeit.

Fast 30 Jahre lang hat Karin Weyer aus Wolbeck in einer Kindertagesstätte gearbeitet. Jetzt, im Ruhestand, wollte sie nicht in ein tiefes Langeweile-Loch fallen und hat sich ein Hobby gesucht: das Puppentheater. Ihre ersten Auftritte hat sie mit dem Handy aufgenommen und die Videos per Whatsapp an befreundete Familien mit Kindern verschickt – und langsam entwickelt sich daraus mehr.