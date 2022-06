Polizei reagiert auf Vorfälle am Clemens-August-Platz

Das Team der Apotheke am Clemens-August-Platz wurde mehrfach bedroht, ein Schaufenster eingeschlagen. In der Polizeistatistik sind Angelmodde und der Stadtbezirk unauffällig – das Sicherheitsgefühl ist allerdings angekratzt. Die Polizei will gegensteuern.

Der Raubüberfall mit einem goldenen Colt auf eine Apotheke am Clemens-August-Platz. Die nach einem Einbruch völlig verwüstete Sakristei der St.-Bernhard-Kirche. Nächtliche Schießereien mit Schreckschusspistolen auf einem Schulhof in Wolbeck. Diese und weitere aufsehenerregende Vorfälle nagen am Sicherheitsgefühl der Stadtteile im Südosten. Jetzt schaltet sich die Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf in die Debatte ein.