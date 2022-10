„Das wäre ein toller Marktplatz“

Rund um den Drostenhof ist der historische Ortskern von Wolbeck eigentlich am engsten. Doch nach dem Abriss von zwei gegenüberliegenden Gebäuden klaffen dort plötzlich zwei große Freiflächen. Die geplanten Neubauten haben es in sich.

Ein ungewöhnlicher, neuer Blick auf den Drostenhof ermöglicht der Abriss von zwei Gebäuden in der Ortsmitte. Die beiden geplanten Neubauten sollen mit mehr Abstand zur Straße errichtet werden, sodass Gehwege angelegt werden können.

Im engen mittelalterlichen Ortskern von Wolbeck war es wohl nie zuvor derart geräumig. An zentraler Stelle im Kreuzungsbereich Am Steintor/Drostenhofstraße wurden in den vergangenen zwei Wochen zwei gegenüberliegende Gebäude abgerissen.