Das Warten in Wolbeck

Amtsleiter Michael Grimm äußerte sich in dieser Woche in der Bezirksvertretung Süd-Ost ausführlich zur Ortskernumgestaltung in Wolbeck. Was er zu sagen hatte, sorgte bei der Politik allerdings mitunter für Ernüchterung.

Michael Grimm, Leiter des Amtes für Mobilität und Tiefbau, stand am Dienstagabend in der Sitzung der Bezirksvertretung Südost Rede und Antwort zur avisierten Ortskernumgestaltung in Wolbeck. Dabei bezog Grimm in zentralen Punkten klar Stellung, dämpfte aber auch die durchaus spürbaren Hoffnungen der BV-Mitglieder, dass es an zentralen Punkten in Wolbeck schnell Verbesserungen geben wird.