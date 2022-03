Das ZiBoMo-Museum in den Farben der Ukraine

Die KG ZiBoMo setzt ein Zeichen: Ab jetzt wird jeden Abend das Karnevalsmuseum an der Neustraße in den Farben der Ukraine angestrahlt. Die Aktion kommt gut an.

Das ZiBoMo-Museum an der neustraße erstrahl in den Farben der Ukraine.

Blau-Gelb für Frieden auf der Welt und aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine: „Ein kleines Team von Profis hat sich mit den Außenlampen unseres Museums befasst“, schreibt die Karnevalsgesellschaft ZiBoMo. Die Fassade des Museums an der Neustraße wird von jetzt an jeden Abend von 18.30 Uhr bis Mitternacht in den Farben Blau und Gelb erstrahlen.

„Mega“, schreibt eine Nachbarin in den sozialen Netzwerken. Einige Vereinsmitglieder haben sich die Aktion direkt am ersten Abend live angesehen. Wolbecks Vereine hatten zu Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine gemeinsam eine große Friedenskundgebung auf dem Marktplatz organisiert. Am 3. April (Sonntag) ist ein Flohmarkt zugunsten der Ukraine-Hilfe geplant.