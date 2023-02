Daueraufträge per Video-Service

„Unsere Filiale in Wolbeck bleibt erhalten“, betont die Sparkasse. Einige Leistungen gibt es aber nur noch per Video-Service.

Er hat noch ein altes Sparbuch zu Hause, damit geht er einmal im Jahr zur Sparkassen-Filiale an der Münsterstraße, berichtet ein Wolbecker. Doch in diesem Jahr wurde er abgewiesen – er müsse damit zur Sparkasse nach Hiltrup oder Telgte gehen, wurde ihm gesagt. Warum ist das so, was ist da los? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

„Unsere Filiale in Wolbeck bleibt erhalten und wird nicht zu einem SB-Standort umgewandelt“, betont ein betont ein Pressesprecher der Sparkasse Münsterland-Ost. „Wir haben dort allerdings unser Leistungsangebot verändert und wie an vielen anderen Standorten in Münster und im Kreis Warendorf seit Beginn des Jahres einen neuen Live-Video-Service im Einsatz.“

Überweisungen und Daueraufträge

Per Knopfdruck helfen Mitarbeiter, die über einen großen Bildschirm zugeschaltet werden, zum Beispiel bei Überweisungen und Daueraufträgen, bei einer Kontoeröffnung oder bei der Bestellung von Reisezahlungsmitteln. In Nienberge und Albachten sei die Technik bereits erfolgreich getestet worden.

„Nach wie vor sind also die meisten Dienstleistungen, die unsere Kundinnen und Kunden oft in den Filialen nachfragen, dort weiter möglich“, argumentiert die Sparkasse Münsterland-Ost. „Zudem helfen Mitarbeitende in den Filialen bei Kundenfragen wie etwa zur Sparkassen-App, bei der Bedienung der Geldautomaten und vielem weiterem. So wollen wir weiter Schritt für Schritt unsere Kundinnen und Kunden auf dem Weg in eine digitalisierte Zukunft eng begleiten.“

Was nicht mehr in Wolbeck erledigt werden kann, sollen die nächstgelegenen Beratungscenter übernehmen, die personell stärker besetzt seien und an denen die Sparkasse ihre Mitarbeiter bündelt.