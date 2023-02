Der aktivste Ortsverein in ganz Münster

Münster-Wolbeck

Die Awo Wolbeck ist ist besonders für ihren Donnerstags-Themenkreis bekannt – bietet aber noch viel mehr an. Der Kreisvorsitzende Helmut Hamsen bestätigt: Es ist der aktivste in ganz Münster. Spurlos gehen die aktuellen Entwicklungen aber auch an ihm nicht vorbei.

Von Helga Kretzschmar