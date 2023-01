Der Awo-Familienkarneval startet wieder durch

Drei Jahre musste der Familienkarneval der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Wolbeck in der Pandemie pausieren. Jetzt startet er wieder durch: Am 11. Februar (Samstag) findet er zum 27. Mal unter der Regie der KG ZiBoMo und Awo im beheizten Festzelt neben der Feuerwache statt. Dabei soll es wieder so schön, gemütlich und unterhaltsam werden, wie in den Jahren zuvor.

„Wir feiern Karneval am Nachmittag für Jung und Alt mit vielen bekannten und neuen Akteuren“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Organisationsteam verspricht Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre und ein von der ZiBoMo liebevoll erstelltes Programm, das kleine und große Besucher begeistern soll.

Die „XXL-fen“, die ZiBoMo-Tanzgruppen, der Jugendhippenmajor, das Stadtjugendprinzenpaar, der Hippenmajor und der Prinz der Stadt Münster geben sich die Ehre. Die Awo freut sich besonders, dass das Gesangsduo Stefanie und Markus Sparfeldt an dieser Veranstaltung teilnimmt.

Karten gibt es in der Leseboutique Zumegen an der Münsterstraße 26a, der Buchhandlung Buchfink, an der Münsterstraße 11, bei Spiel- und Freizeit Peppinghaus an der Hiltruper Straße 59 und freitags von 14 bis 17.30 Uhr im ZiBoMo-Museum. Karten gibt es außerdem donnerstags von 13 bis 14.30 Uhr im Awo-Treff an der Neustraße 2. Der Eintritt kostet inklusive Kaffee und Kuchen 15 Euro. Einlass ist ab 13.11 Uhr. Die Show startet um 13.50 Uhr.