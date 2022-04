Der erste Abigag seit drei Jahren am Gymnasium Wolbeck

Die angehende Abiturientia am Gymnasium Wolbeck hat ihren letzten Schultag mit allem gefeiert, was zu einem waschechten Abigag dazugehört. Ihr Motto: „Bacabi – endlich rum“.

Der letzte Tag an der Schule: Gerade für Abiturientinnen und Abiturienten ist das immer ein großes Fest. In den vergangenen zwei Jahre konnte jedoch auch am Gymnasium Wolbeck der berühmt-berüchtigte „Tag X“ nicht gefeiert werden. Corona hat auch dieser Tradition einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht.

Der aktuelle Jahrgang hatte etwas mehr Glück und ließ sich nicht lumpen: Die 107 Schülerinnen und Schüler hatten eine große Bühne auf dem Schulhof aufbauen lassen und feierten den Abigag in gewohntem Saus und Braus: mit viel Partymusik, Sprechchören und Spielen mit den Lehrerinnen und Lehrern. Diese mussten zum Beispiel in einem Bobbycar-Rennen ihre Rennfahrer-Qualitäten unter Beweis stellen. Einen Streich hat der Abijahrgang der Schule auch gespielt: Einige Fenster wurden mit Post-it-Aufklebern zugepflastert. Die Eingänge wurden mit großen Pappen barrikadiert.