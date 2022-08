Der Jugendbahnhof Wolbeck will jetzt durchstarten

Am Jugendbahnhof Wolbeck sollen bald wieder Partys stattfinden.

Draußen schwingt Billal Richter (l.) den Hammer und schmiedet. Er lässt auch einen Besucher das heiße Eisen bearbeiten. Am Eingang brutzeln Würstchen, drinnen bastelt eine Gruppe Kinder – Sommerfest im Jugendzentrum Bahnhof Wolbeck. Der normale Betrieb ist das nicht, doch er soll wiederkommen.

Mit Beginn der Pandemie hatte das Zentrum den Betrieb einstellen müssen; jetzt soll es wieder losgehen. Eine Voraussetzung war der Brandschutz. Dabei war so viel Kenntnis des Bahnhofs gefragt, dass der langjährige Leiter des Jugendzentrums, Johannes Wüstefeld-Beermann, für vier Monate reaktiviert und angestellt wurde, von Dezember bis März – obwohl er seit Jahren im Ruhestand in Portugal weilt. Auch am Sonntag war Wüstefeld-Beermann mit bester Laune im Bahnhof und erzählte von den Um- beziehungsweise Rückbauarbeiten.

Thorsten Woywod vom Trägerverein freut sich, dass das Team wieder Partys planen kann, konzentriert auf die Jugend, aber auch Ü30-Partys will man versuchen. Erste Vermietungen habe es schon gegeben. Später sollen auch wieder Konzerte mit Bands möglich sein. Die lange Schließung hat verhindert, dass Nachwuchs kam. „Uns fehlen drei Generationen“, sagt die Sozialpädagogin Jennifer Feldhaus (kniend, 3.v.l.). Wer wenigstens 14 Jahre alt ist, kann sich an den dienstäglichen Team-Sitzungen beteiligen.