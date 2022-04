Der K+K-Markt steht kurz vor dem Abriss

Der Wolbecker K+K-Supermarkt an der Münsterstraße sowie der benachbarte Getränkemarkt werden durch einen größeren Neubau ersetzt. Derzeit laufen die Vorbereitungen für einen Abriss: Der Innenraum ist weitgehend leer geräumt, Fachleute sind mit der Demontage einiger technischer Geräte befasst. Container für den anfallenden Schutt wurden am Montag angeliefert.

Bereits seit 1990 stehen auf dem Grundstück im Norden Wolbecks Lebensmittel- und Getränkemarkt in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Sie sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Durch die Zusammenlegung der beiden bisher separaten Ladeneinheiten soll die Verkaufsfläche des Vollsortimenters von derzeit insgesamt 1100 Quadratmeter auf maximal 1650 Quadratmeter erhöht werden. Der Weg zum neuen Bebauungsplan wurde von einer intensiven Debatte begleitet: Die Umweltgruppe „Architects for Future“ hatte gefordert, den Neubau an der Münsterstraße zu stoppen – weil er nur eingeschossig geplant ist. Eine „Verschwendung von Flächen“, so die Kritik. SPD und Grünen schlossen sich dieser Sichtweise zunächst an, wollten das zu diesem Zeitpunkt aber bereits weit vorgeschrittene Projekt nicht auf der Zielgeraden stoppen.