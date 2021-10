Der Natur auf der Spur

Münster-Wolbeck

Die graue Theorie in der Praxis erproben, das konnten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wolbeck: Sie nahmen an einem Mint-Camp am Großen Heiligen Meer in Hopsten teil und erfuhren Wissenswertes über die Heidelandschaft, den Erdfallsee und Fledermäuse.