Der Sound der Flöten

Orchestersound nur mit Flöten: Beim vorletzten „Summerwinds“-Konzert in dieser Saison holten die „Die 14 Berliner Flötisten“ auch ungewöhnliche und selten gehörte Flöten mit auf die Bühne.

„Die 14 Berliner Flötisten“ beeindruckten beim 48. Summerwinds-Konzert in der St.-Nikolaus-Kirche – unter anderem, weil neben den üblichen Flöten noch die ganz tiefen Kontrabass- und Subkontrabassflöten zum Einsatz kamen.

Es war das nunmehr 48. und vorletzte „Summerwinds“-Konzert in dieser Saison, mit dem „Die 14 Berliner Flötisten“ in der voll besetzten St.-Nikolaus-Kirche begeisterten. In warme Rottöne gehüllt, sorgte nicht nur der Altarraum für Stimmung, sondern auch die Besetzung des Berliner Flötenensembles, das europaweit sicher Seinesgleichen sucht.