Der Trick mit der Deckenhöhe

Großbaustelle an der Münsterstraße

Münster-Wolbeck

Besuch auf der Großbaustelle für den neuen K+K-Supermarkt an der Münsterstraße in Wolbeck: Der Bauleiter verrät, wann die Neueröffnung sein soll – und warum neue Supermärkte eigentlich immer so hohe Decken haben.