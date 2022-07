Die Kraft der Gesten in der Kunst

Das Gesicht als Fenster zur Seele: In einem Vortrag im Awo-Themenkreis sprach die Referentin Helga Wienhausen über Kunst und Körpersprache. Besonders faszinierend: wie Künstler sich dem Wahnsinn, dem Zorn und der Schwermut annäherten.

Wer kennt es nicht – das ewige Lächeln der Mona Lisa. Ein Gesichtsausdruck, der auch nach Jahrhunderten noch fasziniert. In einem reich bebilderten Vortrag unternahm Helga Wienhausen am Donnerstagnachmittag einen Streifzug durch die Geschichte der Körpersprache und der Kraft der Gesten in der Kunst.

Das berühmte Gemälde von Leonardo da Vinci durfte natürlich nicht fehlen. Doch der Vortrag ging weit über dieses berühmte Beispiel hinaus. „Im Mittelalter wurde auf Gemälden beispielsweise überhaupt nicht gelacht.“

Einen Schwerpunkt legte Helga Wienhausen auf Künstler aus dem 19. Jahrhundert, die mit den Arbeiten des Psychoanalytikers Sigmund Freud vertraut waren. „Mit Porträts aus so genannten Irrenhäusern weckten diese Künstler das Mitgefühl für Menschen mit einer psychischen Erkrankung in einer Zeit, als die Erkrankten noch wie Schwerverbrecher behandelt wurden.“