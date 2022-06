Die längste Amtszeit ist jetzt beendet

Die bisher längste Amtszeit eines Offizierskorps in der Achatius-Nikolai-Bruderschaft ging zu Ende. Nach 1093 Tagen konnte der erste Scheffer der Achatius-Nikolai-Bruderschaft Christian Wulfers seine Amtszeit beenden und sein Amt an seinen Nachfolger Andreas Schwegmann übergeben.

Nachdem das Schützenfest bei strahlendem Wetter am vergangenen Wochenende durchgeführt werden konnte, wurde am Dienstag das Schützenfest der Bruderschaft mit dem Gelagsabend im Saal des „Krugwirts“ Sültemeyer beendet. Bis zu diesem Abend hatte das vorige Offizierskorps 1093 Tage Amtszeit hinter sich.

Das Offizierskorps steht

Währen des Schützenfestes half das vorige Offizierskorps, das seit 2019 in den Startlöchern stand, und kümmerte sich im besonderen um die Kinderbelustigung. Alle am Sonntag „Cecoerten“ nahmen ihr Amt an und freuen sich nun auf das kommende Jahr.

Das neue Offizierskorps der Bruderschaft setzt sich wie folgt zusammen: König der Achatius ist Thomas Beitelhoff, Matthias Roer ist Nikolai König, 1. Scheffer Andreas Schwegmann, 2. Scheffer Peter Hülsmann, Aldermänner sind Franz Topp und Karl Wulfers, Hauptmann ist Andreas Glahn, Leutnant Dirk Aertker, Förderer Martin Roer und Max Schwinhorst, Fähnriche Christoph Wientzek, Henning Eiben, Nils Kannenbäumer, Ralph Langkamp, Henrik Runtenberg und Nick Nonnhoff.

Erster Termin

Der erste Termin fand schon mit der Teilnahme am Fronleichnamsgottesdienst und der Prozession um die St.-Agatha-Kirche nur zwei Tage später statt. In dieser kurzen Zeit musste dann einiges, wie Kleiderausstattung, Fahnen, aber auch, was sind denn jetzt die neuen Aufgaben, organisiert werden, so dass alle Fähnriche komplett eingekleidet als Fahnenabordnung teilnehmen konnten. Die übrigen Offiziere und ihre Damen nahmen auch teil, so dass man später auf dem Pfarrfest in St. Agatha gemeinsam verweilen konnte.