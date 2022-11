Die Musikwoche Südost soll fortgesetzt werden

Auch die Wiederauflage der Musikwoche Südost im vergangenen September war ein richtiges Mammutprojekt. Mehr als 24 Konzerte in einer Woche müssen erst einmal organisiert werden. Bei einer Nachbesprechung waren sich die teilnehmenden Gastronomen und Vertreter der Musikschule Wolbeck sicher: Die Arbeit hat sich gelohnt.

„Es war ein voller Erfolg“, sagt Dirk Jöstingmeier, der Vereinsvorsitzende der Musikschule Wolbeck. „Die Lokale waren gut besucht, die Bands waren zufrieden.“ Bewährt habe sich der Sonntag als neuer Familientag und das leicht entzerrte Programm. Die Konzerte seien sich nicht mehr gegenseitig ins Gehege gekommen.

Tag der offenen Tür der Musikschule Foto: Die Musikschule Wolbeck veranstaltet am 13. November (Sonntag) einen Tag der offenen Tür. Zwischen 15 und 17 Uhr sind alle eingeladen, die Musikschule am Schulzentrum Wolbeck zu besuchen. Es gibt die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren, die Ensembles kennenzulernen und sich bei Kaffee und Kuchen über die Angebote zu informieren. Beim Basteln kleiner Musikinstrumente lässt sich die Musikalische Früherziehung erleben. ...

In diesem Jahr war das Budget der Musikwoche kleiner, weil bestimmte Fördertöpfe nicht mehr zur Verfügung standen. Doch die Rechnung ist am Ende aufgegangen. „Das Budget ist ausgeglichen“, so Jöstingmeier. „Das ist uns ganz wichtig, anders geht es nicht.“

Für die Zukunft sollen weitere Sponsoren mit ins Boot geholt werden. „Je mehr Sponsoren, desto üppiger kann das Event ausfallen.“ Für die Zukunft? Ja, genau: Die Musikwoche soll fortgesetzt werden. Es gibt sogar schon ein Datum – die Woche vom 18. bis zum 24. September des kommenden Jahres.

Der Eintritt zu allen Konzerten war auch in diesem Jahr wieder frei – doch die Besucherinnen und Besucher haben fleißig gespendet: Rund 2000 Euro kommen dem Sozialfonds der Musikschule Wolbeck zugute. Der Sozialfonds ermöglicht es einkommensschwächeren Familien, ihre Kinder anzumelden.