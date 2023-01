Die Rückkehr des „Hippenballs im Ziegenstall“

Die ZiBoMo startet am Sonntag (8. Januar) ihren Vorverkauf für alle Veranstaltungen der Karnevalssession. Im ZiBoMo-Museum an der Neustraße 15 können von 11.11 Uhr bis 14.11 Uhr Eintrittskarten für alle Zeltveranstaltungen erworben werden – darunter Platzkarten für den „Hippenball im Ziegenstall“ am 10. Februar (Freitag).

Zum Hippenball wird der Hippenmajor Martin II. Graß mit seiner Jugendhippenmajorin Rieke I. Westenberg pünktlich zum Start um 19.11 Uhr ins Festzelt einmarschieren – ein Moment, auf den die beiden seit zwei Jahren hinfiebern. „Endlich können sie diesen Moment genießen und das Programm eröffnen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die ZiBoMo verspricht einen „Konfettiregen der guten Laune“ und nennt als einen der Höhepunkte einen Auftritt von Dirk Elfgen, der von deutsch-englischen Pop- Partysongs über Oldies bis hin zum Rock´n-Roll und eigenen Songs sein musikalisches Können zeigt. „Ein wahrer Entertainer, der sein Handwerk versteht.“

Ein Garant für stimmungsvolle Partys

Ebenso verhält es sich mit Alex Engel, der nach Ansicht der Karnevalsgesellschaft wie kein Zweiter Schlagerstimmung verbreitet. Der Wahlmallorquiner sei der meistgebuchte Schlagersänger der Insel und auch weit darüber hinaus ein gefragter Künstler und Garant für stimmungsvolle Partys.

Ein Garant für gehobene Tanzdarbietung hingegen sind die ZiBoMo-Tanzsportgruppen, die mit ihrem einzigartigen Marschblock und Schautanzauftritten sowie auch die „XXL-fen“ ein fester Bestandteil des gut vierstündigen Programms sind.

Abgerundet wird das Bühnenprogramm von den lokalen Gesangsstars Nikolas und Susanne Bergers sowie keinem geringeren als Norman Langen. Den größten Bekanntheitsgrad erlangte Norman 2011 durch seine Teilnahme an der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“, und Song „Pures Gold“. Sein Debüt-Album schaffet es auf Platz 11 der deutschen Albumcharts.

Die Karten für den Hippenball im Ziegenstall sowie die Bocknacht am 27. Januar und die Zickensitzung am 28. Januar sind nur im Museum und online im ZiBoMo-Shop erhältlich. Weitere Öffnungszeiten für den Kartenvorverkauf im Museum sind jeweils an den dann folgenden Freitagen von 14 bis 17.30 Uhr. Ab Montag (9. Januar) können Karten für den Jugendkarneval, das Frühschoppen und die Zeltparty außer im Museum auch in den Vorverkaufsstellen „Spiel + Freizeit Peppinghaus“, „Leseboutique Zumegen“ und beim „Buchfink“ (möglichst nur in Bar) erworben werden.