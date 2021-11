Die Stadt Münster als lateinamerikanisches Wandbild

Ein Kunstkurs am Gymnasium Wolbeck fertigt derzeit zwei große Wandbilder für den bundesweiten Eröffnungsgottesdienst der Adveniat-Aktion im Paulus-Dom an. Inspiriert werden sie dabei von der politischen Wandmalerei in Lateinamerika.

Für den Start der Adveniat-Aktion arbeitet der Q2-Kunstkurs am Gymnasium Wolbeck an zwei großen Wandbildern.

Politische Wandmalerei hat in Lateinamerika eine lange Tradition. Die „Murales“ prägen den öffentlichen Raum in verschiedenen Ländern Lateinamerikas. Für den bundesweiten Eröffnungsgottesdienst der Adveniat-Weihnachtsaktion arbeitet der Q2-Kunstkurs am Gymnasium Wolbeck derzeit an einem Wandbild mit der Stadt Münster als Motiv.