Die Vorfreude auf die Musikschulwoche ist riesig

„Ich bin schon total auf die Musikschulwoche gespannt“, sagt Stefan Althoff aus dem Vorstand der Musikschule Wolbeck und wedelt mit dem frisch gedruckten Flyer. „Ich glaube, diese Veranstaltung tut nicht nur uns als Musikschule, sondern auch den Gastronomen sowie der Gesellschaft insgesamt in dieser Krisen-Zeit richtig gut.“

MEHR ZUM THEMA Die Musikschule, ein Jugendzentrum und Gastronomen tun sich zusammen 22 Konzerte rocken den Südosten

In der Musikwoche sollen ab dem 27. September mehr als 100 Musikerinnen und Musiker, über 30 Bands, Orchester, Ensembles und Chöre an sieben verschiedenen Veranstaltungsorten im Stadtbezirk Südost auftreten. An einem Familientag am 3. Oktober (Sonntag) sollen alle Menschen die Gelegenheit bekommen, sämtliche Musikinstrumente einmal anzufassen oder sich mit ihnen vertraut zu machen.

Ein Format mit Zukunft?

„Da hat Peter Bensmann eine geniale Idee gehabt“, sagt Althoff und nickt in Richtung des Bezirksbürgermeisters. Wenn alles gut läuft, soll die Musikschulwoche keine Eintagsfliege bleiben. „Mit der Musikwoche wollen wir und der Schirmherr, unser Bezirksbürgermeister Peter Bensmann, ein neuartiges Format für die Stadtteile schaffen“, so Althoff.

Ein Riesenlob hat der Musikschulvorstand für das Kollegium. Althoff: „Das Kollegium hat sofort mitgezogen, der Zuspruch war absolut gewaltig, das ist nicht selbstverständlich. Ihr habt geniale Arbeit geleistet.“

Das Programm ist so umfangreich, dass an dieser Stelle nur zwei Beispiele genannt werden können: Den Auftakt macht Rosa Latour am 27. September in der Gaststätte Kiepe – und zwar mit einem Doppelkonzert.

Jazz, Pop, afrikanische Trommelmusik und mehr

Erst solo, dann als Chorleiterin bei den „Chornichons“. Ben Bönniger freut sich, dass die afrikanische Trommelgruppe „Kpanlogo“ am 3. Oktober im Strandhof nach fast zwei Jahren Bühnenab­stinenz endlich wieder auftreten kann.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Der Schatzmeister Dirk Jöstingmeier signalisiert: „Wir machen dank unser wunderbaren Sponsoren eine schwarze Null.“ Unter anderem unterstützt das Kulturamt die Musikschulwoche.