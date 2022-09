Ein Gebet am Stolperstein in Wolbeck

Münster-Wolbeck

Susan Brenner lebt in Kalifornien, doch ihre Vorfahren kamen aus Wolbeck: An der Hofstraße erinnern Stolpersteine an die Deportation und Ermordung ihrer Großeltern. Bei einem Besuch in Wolbeck vermischen sich Trauer, Spurensuche und Verbundenheit.

Von Markus Lütkemeyer