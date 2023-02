Ein Neujahrsempfang als Spielshow

Zahlreiche Menschen engagieren sich für die Awo in Wolbeck – hier ein Gruppenbild aus der Hochphase der Pandemie.

Der Jahreswechsel ist schon eine Weile her. Viel ist im vergangenen Jahr passiert. Für den Awo-Ortsverein Wolbeck Grund genug für einen Neujahrsempfang, zu dem er am 25. Februar (Samstag) ab 15 Uhr in den Gemeindesaal der Katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus, Herrenstraße 17, einlädt.

„Lassen Sie uns gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückblicken und seien Sie gespannt, wie es im Jahr 2023 weitergeht“, heißt es in der Ankündigung. Viele fleißige Hände backen Kuchen, sodass für das leibliches Wohl gesorgt sein wird. Die Vorsitzenden der Awo Wolbeck werden über die Ereignisse des vergangenen Jahres sprechen und darüber, was es im Jahr 2023 Neues gibt. „Das Team des Themenkreises nimmt Sie mit auf eine kleine Reise durch das vielfältige Programm der Donnerstagnachmittage und weiterer Veranstaltungen.“

Im Mittelpunkt des Empfangs steht eine „ultimative Quizshow“ mit dem Theater „Löwenherz“ aus Bochum unter dem Motto: „Wetten, dass Awo mitmacht?!“

In einem rund zweistündigen Spektakel entführen die Schauspieler in eine turbulente Spielshow. Angekündigt ist ein buntes Potpourri mit spannenden Spiel- und Musikeinlagen, das sich an den bekannten Quizmastern Wim Toelke und Rudi Carell orientieren soll.

Schon jetzt möchte die Awo Wolbeck allen danken, die sich ehrenamtlich im Ortsverband engagieren oder den Verein die Treue halten: „Es ist uns wichtig, Kontakt zu all den Menschen zu halten, die uns in unserem ehrenamtlichen Engagement unterstützen und damit unsere vielfältigen Angebote erst möglich machen. Ebenso wichtig sind uns aber auch alle diejenigen, die uns durch ihre Mitgliedschaft verbunden sind. Nicht zu vergessen unsere über viele Jahre treuen Gäste, die das Themen- und Kursangebot schätzen und nutzen. Ihnen allen ein großes Dankeschön.“