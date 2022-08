Ein Team sorgt für Begeisterung

Der Radweg von Wolbeck nach Alverskirchen ist nach der Sanierung in einem tadellosen Zustand, die Buslinie R 22 hält direkt an der Haltstelle Wettendorf, und am Veranstaltungsgelände stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Die KG ZiBoMo fiebert gemeinsam mit den Veranstaltern der nun dritten Kulturwiesen entgegen.

Auf dem Hof Schulze Wettendorf wurden die letzten Details der diesjährigen Abläufe besprochen. Die KG ZiBoMo zeichnet für den Service auf dem gesamten Festivalgelände verantwortlich, „und wird in definitiv einzigartiger Weise den ankommenden Gästen schon bei der Einweisung auf die Parkplätze ein erstes Lächeln in die Augen zaubern“, heißt es in einer Pressemitteilung geheimnisvoll.

An zwei Pagoden sorgen die Karnevalisten für gut gekühlte Getränke. Neu auf den Kulturwiesen ist das 100 Gäste überspannende offene Sternzelt. Hier bietet sich für alle Gäste, die Lust auf eine Aftershowparty haben, eine schöne Gelegenheit, den Abend sicher auch mit dem ein oder anderen Bühnengast gemeinsam ausklingen zu lassen.

Das Programm des Open-Air-Festivals startet mit vielen guten Nachbarn und Freunden am Freitag (12. August). Lavender’s Blue aus Ascheberg laden zu einem Dämmerschoppen des Irish Folk ein, Storno ist bis auf den letzten Platz gefüllt, und der Hiltruper Kinder- und Jugendzirkus Alfredo tritt am Sonntag (14. August) um 13 Uhr auf.

Direktor Thomas Engbers hat als Gaststar einen langjährigen Freund aus dem Europapark Rust eingeladen, der mit den kleinen und großen Artisten ein Programm für die ganze Familie präsentieren wird.

Die Kulturwiesen dürfen übrigens erstmalig zu allen Veranstaltungen auch eine Tages- und Abendkasse anbieten. Für alle Shows sind noch eine große Anzahl von Karten zu bekommen.