Stadtteilrallye statt Karnevalsumzug: Für die Idee der KG ZiBoMo in Wolbeck gab es viel Lob, doch das Wetter hat nicht mitgespielt. Am Ende machten nur wenige Familien auf den Weg von Station zu Station.

Nur hartgesottene Familien wagten sich am vergangenen Sonntag in den Regen und nahmen an der ZiBoMo-Karnevalsrallye teil. „Eine super Idee für Kinder. Aber das mit dem Wetter ist schade“, brachte es eine Mutter auf den Punkt.

Doch von ein bisschen Regen lassen sich Karnevalsveteranen nicht erschüttern: „Ach Quatsch, das Wetter ist doch spitze. Bei mir jedenfalls scheint die Sonne!“, schmunzelte ein gut gelaunter Thomas Deipenbrock. Er gehörte zu den Ehrenamtlichen, die am Sonntag eine der insgesamt sechs Stationen der Rallye betreute.

Start war ab 11.11 Uhr am Marktplatz in Wolbeck. Die erste Frage war zumindest für Wolbecker leicht zu lösen: Wie heißt das närrische Oberhaupt des ZiBoMo? Hippenmajor, ganz klar! Dafür gab es den ersten Stempel. Wer noch nie von einem Hippenmajor gehört hatte, bekam die Lösung schnell zugeflüstert. Dann ging es weiter – die Route führte einmal kreuz und quer durch den Ortskern. Und eigentlich auch durch den Tiergarten. Doch nach den Stürmen war eine Umleitung ratsam.

Die Aufgaben waren abwechslungsreich: Mal mussten die Kinder in Scrabble-Manier Buchstabenrätsel lösen – woanders war Fingerspitzengefühl gefragt: Versteckt unter schwarzem Stoff musste unter anderem eine Clownsnase ertastet werden. Wer alle Stempel beisammen hatte, konnte sich an der Endstation eine Tüte mit Süßigkeiten abholen.