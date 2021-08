Eine Wundertüte zu Nikolaus

Der Heilige Nikolaus ist bekannt dafür, Menschen in der Not beizustehen und ihnen unverhofft Gutes zu tun. Diesem Beispiel will die Gemeinde St. Nikolaus Münster speziell in den jetzigen Corona-Zeiten folgen. Daher werden für Menschen in Angelmodde, Gremmendorf und Wolbeck zum Fest des Heiligen Nikolaus am 6. Dezember „Nikolaus-Wunder-Tüten“ gepackt.

„Damit wollen wir an unsere gelungene Osterbox-Aktion anknüpfen“, erklärt Pastoralreferent Richard Schu-Schätter, der das Projekt betreut. Damals wie heute seien die sozialen Kontakte reduziert, Gottesdienste nur eingeschränkt zu besuchen, und die Menschen verbrächten sehr viel Zeit in den eigenen vier Wänden. „Die Tüte enthält Anregendes und Wunderbares für die Advent- und Weihnachtstage zu Hause“, so Schu-Schätter.

Jeder Haushalt im Pfarreigebiet St. Nikolaus Wolbeck könne über die Homepage der Gemeinde (https://st-nikolaus-muenster.de/nikolaus-wunder-tuete/) eine Nikolaus-Tüte bestellen, erläutert der Pastoralreferent. Erstkommunionfamilien bekämen die Tüte automatisch. Sie sei für Familien, aber auch für alleinstehende Menschen jeden Alters geeignet.

Die Nikolaus-Wunder-Tüte ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch nur bis zum 29. November möglich. Pro Haushalt kann nur ein Exemplar bestellt werden. Es wird darum gebeten, möglichst das Online-Formular für die Bestellung zu nutzen.

Nur Menschen, die über keinen Internetzugang oder keine gültige Email-Adresse verfügen, können die Nikolaus-Wunder-Tüte ausnahmsweise telefonisch im Pfarrbüro der Gemeinde unter 0 25 06/8 10 11 10 bestellen, so die Mitteilung.