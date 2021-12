Einige Gottesdienste bereits ausgebucht

Die Kirchengemeinde St. Nikolaus Münster bietet zu Weihnachten verschiedene Gottesdienstformen in den Kirchen oder Open-Air an.

„Wir empfehlen eine Reservierung für all die Gottesdienste, die Sie feiern möchten, um zu verhindern, dass die durch die Pandemie reduzierten Plätze besetzt sind und Sie den Gottesdienst nicht mitfeiern können“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es gilt fast überall die 2G-Regel

In den Familiengottesdiensten am Nachmittag und am frühen Abend in den Kirchen werden die Gottesdienstbesucher gebeten, eine der Familienbänke mit einem konkreten Namen zu reservieren. „Wir bitten Sie sehr darum, die begrenzten Plätze bewusst für Familien mit Kindern oder Jugendliche zu nutzen.“

Einige Gottesdienste an den Weihnachtstagen sind bereits ausgebucht und es können keine weiteren Personen am Gottesdienst teilnehmen. Für alle Gottesdienste in den vier Kirchen der Gemeinde besteht eine 2G-Verpflichtung.

„Wir werden die 2G-Regel am Eingang der Kirche kontrollieren“, schreibt die Kirchengemeinde. Gesucht werden dafür noch freiwillige Helfer. Während des Singens gilt die generelle Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske. „Wir empfehlen dringend das durchgängige Tragen der medizinischen Maske im gesamten Gottesdienst.“

Open-Air-Gottesdienste

Auch für die Open-Air-Gottesdienste wird eine Reservierung von Plätzen empfohlen, hier ist allerdings keine 2G-Regel vorgesehen. Es herrscht eine durchgängige Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

An den Weihnachtstagen werden ausgewählte Gottesdienste live im Internet übertragen. Die Termine werden demnächst bekanntgeben. Platzreservierungen sind möglich über die Homepage der Kirchengemeinde oder unter

0 25 06/8 10 11-19.