Die Corona-Pandemie hat den Mittagstisch in Wolbeck lange unmöglich gemacht. Doch jetzt gab es endlich ein Wiedersehen – mit neuen und bekannten Gesichtern.

140 mal musste der „Wolbecker Mittagstreff“ im Achatiushaus ausfallen. Jetzt ist er wieder da. Frühere Gäste aus den Service-Wohnungen am Achatius-Haus kamen ebenso wie neue Besucher.

Während der Corona-Pause bestand das Team des Mittagstreffs fort. 17 der vorher 21 Ehrenamtlichen sind noch dabei, so Gabriele Knuf für das Team. Und die Abgänge hätten andere Gründe gehabt als Corona. Sie habe immer Kontakt gehalten, sagt Gabriele Knuf, auch per E-Mail. „Wir haben uns auch zweimal getroffen, haben im Café gesessen und einen Ausflug mit dem Rad nach Telgte gemacht.“ So habe man sich nicht aus den Augen verloren.

„Wir sind wieder zusammen“

Margarete Franz und Gabriele Knuf hielten den Kontakt zu den Gästen. Franz telefonierte viel, Knuf schrieb viele Briefe: „Dass wir uns freuen, wenn wir uns wiedersehen, hoffen, dass es bald wieder losgeht.“ Zu Weihnachten gab es in einer Aktion zusammen mit dem Achatiushaus Gebäck für das Team und für die Gäste „einen ganz lieben Brief“. Alle seien mittlerweile doppelt geimpft.

Knuf begrüßt die Mittagsgäste: „Ich sehe lächelnde Gesicht, ich sehe auch manche Träne – wir sind wieder zusammen.“ Zum Dessert gibt es die „heiß geliebte Karamell-Crême“.

„Auf Wiedersehen am Donnerstag“, ruft Knuf. Mitnehmen konnten die Gäste auch je eine weiße Rose als Geschenk des Hauses. „Wir freuen uns über neue Gäste“, so Knuf. Anmelden kann man sich über den Empfang im Achatiushaus.