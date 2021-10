Entspannte Tiere, glückliche Sieger

Münster-Wolbeck

„Hühner sind im Trend“, weiß Magnus Erdmann. So jedenfalls interpretierte der Vorsitzende des RGZV Phönix die erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahlen in seinem Verein. Zahlen standen bei der gemeinsamen Ausstellung mit dem Rassekaninchen-Zuchtverein W 467 am Wochenende gleichwohl nicht im Vordergrund, sondern jede Menge preiswürdige Tiere.

Von Andreas Hasenkamp