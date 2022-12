Erstes Reiseziel ist ein japanischer Garten

Nach dem Jubiläumsjahr 2022 mit all seinen Turbulenzen freut sich der Gartenbauverein Wolbeck, sein Programm für das erste Halbjahr 2023 vorzustellen.

Start in das erste Gartenhalbjahr ist das traditionelle Neujahrstreffen in der Gaststätte Sültemeyer am 21. Januar (Samstag). Beginn ist um 15 Uhr. Eine Anmeldung ist vom 2. bis 16. Januar möglich bei Margret Kuhlmann,

0 25 06/71 19 oder Arntrud Müller,

02 51/6 28 52 27.

Am 10. März findet ab 19.30 Uhr die Mitgliederversammlung im Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde in Wolbeck statt. Im Anschluss blickt Annemarie Molski auf das 80-jährige Bestehen zurück mit dem Lichtbildervortrag „Ein besonderes Fest“.

Reisesaison

Die Reisesaison beginnt am 22. April mit der Fahrt zum Schaugarten Picker in Borken-Weseke. Start ist um 11 Uhr ab Wolbeck. Der japanische Garten Ahmann in Ibbenbüren wird am 13. Mai mit einer Halbtagesfahrt besucht. Start um 13 Uhr ab Wolbeck. Am 24. Juni ist das Rosenzentrum Westmünsterland der Familie Dahlke in Rosendahl Ziel der Halbtagesfahrt, die um 13 Uhr ab Wolbeck startet.