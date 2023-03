Fast eine Woche Theaterzauber in Wolbeck

Das gab es so noch nie in Wolbeck: Fast eine ganze Woche lang soll es Kindertheatervorführungen im Saal der Kirchengemeinde St. Nikolaus an der Herrenstraße geben. „Theaterzaubertage“ heißt das neue Projekt.

Wochentags kommen die Kinder aus den Kitas in Wolbeck und der Grundschule Wolbeck-Nord zu Besuch. Zusätzlich sind generationsübergreifend auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheimes Achatius-Haus eingeladen, dabei zu sein. Am Sonntag (5. März) sind um 11 und 16 Uhr zwei öffentliche Familienvorstellungen geplant, damit auch Eltern und Großeltern in den Genuss einer gemeinsamen Theatervorführung kommen.

„Das Interesse ist sehr groß und der Erfolg der Anmeldezahlen kann sich sehen lassen“, freut sich Christoph Bäumer vom Theater Don Kidschote. „Vielleicht ist dies der Start für alljährliche Theaterzaubertage in Wolbeck.“ Das Stadtteilkulturprojekt wird von der Bezirksvertretung Südost und dem Familienzentrum Wolbeck, das im Verbund arbeitet, gefördert und ist eine Initiative der aufsuchenden Kulturarbeit.

Dr. Dolittle, der Doktor, der mit den Tieren spricht

Was gibt es am Sonntag in der Familienvorführung zu sehen? Wer kennt ihn nicht, Dr. Dolittle, der Doktor, der mit den Tieren spricht. Zusammen mit seiner hochnäsigen Schwester lebt und arbeitet er in dem kleinen Dorf Puddlesby. Der Doktor behandelt alle Tiere, die krank sind, in der ganzen Welt. Seine Schwester meckert jeden Tag: „Tiere sind doof – und stinken!“ Aber für den Doktor sind alle gleich. Man munkelt sogar, er könne mit den Tieren reden. Eines Tages verwandelt sich die Schwester in einen Frosch und verschwindet. Anfänglich freut sich Dr. Dolittle über die Ruhe, aber dann merkt er doch, wie sehr sie ihm fehlt.

Mit der Hilfe seiner Freunde, den Tieren dieser Welt, macht er sich auf den Weg seine Schwester wiederzufinden. Fritz, der Fisch, segelnde Piraten, eine uralte „Lampenschirmkrake“, Salto springende Wüstenflöhe und ein dicker „Gießkannenelefant“, der auch noch fliegen kann, zeigen ihm den Weg. „Letztendlich wird alles wieder gut und selbst seine Schwester kommt zu der Einsicht, dass auch die Tiere etwas zu sagen haben“, heißt es in der Ankündigung.

Die Theatervorstellung ist mit vielen Mitmachaktionen gewürzt und geeignet für Kinder ab vier Jahren.