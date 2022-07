Ferien im Bauspieltreff: Schleimen macht Spaß!

Eine halbe Dose Rasierschaum, etwas Lebensmittelfarbe, 100 Milliliter Bastelkleber, gut vermischen. Im letzten Schritt kommt etwa 50 Milliliter Kontaktlinsenlösung dazu. Fertig ist der Super-Schleim! Der Bauspieltreff Holtrode in Wolbeck kennt aber noch weitere Rezepte für kreativen Ferienspaß. „Wir konnten gar nicht genug Perlen für das Perlenketten basteln nachkaufen, so schnell wie die weggingen“, berichtet Teamleiter Jan Helmig.

„Und in den vergangenen beiden Tagen gab es natürlich viel Wasser-Action.“ Am Freitag hat der Bauspieltreff ein letzten Mal von 11 bis 18.30 Uhr für alle Kinder geöffnet. In der fünften Ferienwoche ab Montag (25. Juli) ist das offene Angebot von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Mittwoch (27. Juli) wird ein Ausflug zum Erlebnisbauernhof Bernd unternommen. Am 3. August (Mittwoch) geht es zum Ketteler Hof. Es sind jeweils nur noch einige Restplätze frei.